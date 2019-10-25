Motorola Dört Yeni Akıllı Telefon Modelini Tanıttı

Motorola; Moto G8 Plus, Moto G8 Play, One Macro ve Moto E6 Play modellerini tanıttı. Yeni modellerin özellikleri ve fiyatları haberimizde.

Motorola Dört Yeni Orta Segment Modelini Tanıttı

Son zamanlarda kötü zamanlar geçiren Motorola, durumu toparlamak için orta segment modellere önem vermeye başladı. Şirket dört yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Aralarında pek de fark bulunmayan bu dört modelin teknik özelliklerine ve fiyatlarına göz atalım.

Moto G8 Plus ve Moto G8 Play

Moto G8 Plus Snapdragon 665 işlemci ile kutudan çıkıyor. 4 GB RAM ile bu işlemciyi destekleyen akıllı telefonun depolama kapasitesi ise 64 GB. Bu depolama alanını Micro SD kart ile genişletmeye imkan sunan modelin ön tarafında ise 6,3 inç boyutunda Full HD LCD ekran bulunuyor.

G8 Plus arkada üçlü kamera kurulumuna sahip. Ana kamera 48 MP çözünürlüğünde iken 5 MP derinlik sensörü ve 16 MP geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ön kamera ise 25 MP çözünürlüğüne sahip.

4,000 mAh batarya kapasitesine sahip olan modelin 15W şarj desteği bulunmakta. Modelin Bluetooth 5.0, WiFi ac ve NFC bağlantılarına sahip olduğunu da ekleyelim. Moto G8 Plus fiyatı 269 euro olarak duyuruldu.

Bununla birlikte Moto G8 Play, daha çok giriş - orta segment arasında konumlanıyor. 6,2 inç boyutunda ekrana sahip olan model , yalnızca HD (720p) ekran çözünürlüğüne sahip. MediaTek Helio P70M işlemciden gücünü alan G8 Play, 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanı ile destekleniyor. Bu modelde de Micro SD kart desteği bulunuyor.

Arka tarafta 13 MP ana kameraya 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Ön kameranın çözünürlüğü ise 8 MP olarak açıklandı.

Motorola One Macro

Bu model, adından da anlaşılabileceği gibi 2 santime kadar fotoğraf çekebilen bir makro lense sahip. Ana kamera 13 MP iken makro kameranın 2 MP olarak belirlenmesi ise garip bir detay olmuş.

MediaTek Helio P70 işlemci ile gelen modelin 4 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesine sahip olduğunu, bunların 4,000 mAh kapasitesindeki batarya ile desteklediğini ve bu batarya için yalnızca 10W şarj desteğinin olduğunu belirtlelim. 6,2 inç boyutunda HD ekrana sahip olan model, kutudan Android Pie ile çıkıyor.

Bu noktada modelin özelliklerinin garip bir konumlandırma içerisinde olduğunu düşünmek mümkün. Yapılan duyuruya göre Motorola One Macro yurt dışında 199 euro fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

Moto E6 Play

Moto E6 Play ise MediaTek MT6739 işlemci ile kutudan çıkıyor. 2 GB RAM ve 32 GB depolama kapasitesinin eşlik ettiği bu modelde de Micro SD kart girişi bulunmakta. 5,5 inç boyutunda HD çözünürlükte LCD ekran paneli ile gelen E6 Play; 13 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip. Bluetooth 4.2 desteğine sahip olan modelin Android Pie ile kutudan çıktığını ve yurt dışı satış fiyatının 109 euro olarak açıklandığını belirtelim.

Söz konusu modellerin ülkemize giriş yapıp yapmayacağı ile ilgili bir açıklama bulunmasa da, daha önceki modellerde olduğu gibi satılmamasını beklemek en doğrusu olacaktır.