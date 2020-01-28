Motorola Dört Yeni Model ile Karşımıza Çıkacak!

Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Motorola çok yakın bir tarihte dört yeni akıllı telefon modeli ile karşımıza çıkacak.

Sıkı Bir Dönüş Yapabilir

Geçtiğimiz haftalarda resmi olarak duyurulan katlanabilir telefon modeli ile oldukça beğeni toplayan Motorola, son zamanlarda eski ihtişamlı günlerinde dönebilmek için yoğun çaba harcıyor. Görünüşe göre şirket önümüzdeki haftalarda dört model daha tanıtacak.

23 Şubat tarihinde tanıtılacak olan bu modeller, MWC 2020'nin hemen bir gün öncesinde meraklılar ile buluşacak.

Üç Orta Segment ve Bir Amiral Gemisi

Bu modellerden ilki Moto G8 olarak karşımıza çıkıyor. Orta segment modellerden birisi olacak olan bu cihazda 6.39 inç boyutunda HD+ çözünürlüklü bir ekran bekleniyor. Gücünü Snapdragon 665 işlemciden alacak cihazın üçlü kamera kurulumu ile geleceği de sızıntılar arasında. 16 MP çözünürlükteki ana kameraya 2 MP makro kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera eşlik edecek. Bataryanın ise 4,000 mAh olması beklenmekte.

Bir diğer model ise Moto G8 Power olacak. Bu model 5,000 mAh batarya ile dikkatleri çekecek. Genel olarak G8 ile benzer özelliklere sahip olması beklenen model Full HD+ çözünürlükte ekran ve 25 MP ön kamera ile farklılılar sunacak.

Orta segmentin son üyesinin isminden ve özelliklerinden emin değiliz. Ancak kalem desteği ile geleceğini biliyoruz ve açıkçası bu heyecanlanmak için yeterli gibi gözüküyor.

Bunlara ek olarak bir de amiral gemisi modeli var. Şirket, aralık ayında yaptığı açıklamada yeni nesil işlemciye sahip bir modelin üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Muhtemelen Edge+ olarak adlandırılacak olan bu modelde Snapdragon 865 işlemci ve 12 GB RAM bekliyoruz.

Tekrar değinmek gerekirse yeni modellerle 23 Şubat tarihinde düzenlenecek etkinlik kapsamında karşılaşacağız. Bu süreçte ortaya çıkabilecek gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.