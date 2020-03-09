Motorola Edge+, 108MP Kameralı İlk Model Olacak

Motorola, amiral gemisi akıllı telefonunu henüz duyurmadı. Motorola Edge+ ile patlama yapmaları bekleniyor. Telefonun kamerasına ilişkin sızıntılar gelmeye devam ediyor.

Motorola’dan üst seviye akıllı telefon modeli henüz görmedik. Şirketin yakında tanıtması beklenen amiral gemisi Motorola Edge+’ın kamera özellikleri sızdırılıyor. Geçtiğimiz hafta telefonun arka tarafında üçlü kamerayı gösteren render’lar paylaşılmıştı. Bugün de telefonun 108 megapiksel kameraya sahip olacağı bilgisi paylaşıldı. Söylentilere göre, üçlü kamera kurulumu, 108MP + 16MP + 8MP şeklinde olacak. Moto One Zoom’daki gibi 8MP telefoto kamera (3x zoom) ve 16 megapiksel ultra geniş kamerayı göreceğiz. Ana kameradaki 108 megapiksel sensör Samsung’a ait olacak yalnız Xiaomi’nin kullandığı Tetracell versiyonu veya Nonacell olup olmayacağı net değil. Telefonun selfie kamerası 25 megapiksel olacak.

Motorola Edge+, Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 865 ile gelecek. 6.67 inç 90Hz yenileme hızına sahip ekranla gelecek. Stock Android’e yakın arayüzle gelecek telefonda 3.5 kulaklık girişi bulunacak ve dev bir bataryadan (5170 mAh) güç alacak.

Motorola Edge+ normalde Mobil Dünya Kongresi (MWC) etkinliğinde tanıtılacaktı ancak corona virüsü nedeniyle iptal edildi. Motorola’nın yeni telefonunu özel bir etkinlikte göreceğiz. Şu an için tanıtım tarihini de tanıtım şeklini de bilmiyoruz.