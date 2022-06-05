Motorola Edge 2022'nin Özellikleri Sızdırıldı

Motorola'nın bu yılın 3. çeyreğinde Dubai+ kod adlı ve sızdırılmış görselleriyle de karşımıza çıkan Motorola Edge 2022 adlı yeni bir akıllı telefonunu piyasaya sürmesi bekleniyor. Motorola'nın bu yılki yol haritasının sızdırılmasıyla birlikte yıl içerisinde en az 19 telefon piyasaya süreceğini öğrenmiştik. Görünen o ki bunlardan birisi de Motorola Edge 2022 olacak.

Motorola'nın yeni telefonu Motorola Edge 2022, kaynağın iddiasına göre 6,5 inç büyüklüğünde bir delikli ekrana sahip. Ekran, 144Hz yenileme hızına sahip bir FullHD+ pOLED panel ve ortasındaki delik ise 32MP selfie kamerayı barındırıyor.

Arkadaki kamera ünitesinde üç kamera bulunuyor. Bu ünite 50MP ana kamera (OIS ile), 13MP ultra geniş kamera ve 2MP derinlik kamerasından oluşuyor. Sağ taraftaki çerçevede ses seviyesi düğmesi ve güç düğmesi bulunuyor ve altta bir hoparlör, mikrofon ve SIM kart yuvası ile çevrili USB-C bağlantı noktası mevcut.

Motorola Edge 2022, gücünü MediaTek MT6879 işlemcisinden alacak ve iki RAM (6GB ve 8GB) ve depolama (128GB ve 256GB) seçeneğine sahip olacak. Telefon 8,2 mm kalınlığında (kamera çıkıntısı dâhil 10,1 mm), 5.000 mAh pil ve ekran kalemi desteğine sahip olacak.

Motorola Edge 2022'ye ek olarak, Motorola'nın yakın zamanda Moto g Go adlı bütçe dostu bir akıllı telefonu da piyasaya sürmesi bekleniyor.

Motorola Edge 2022 Özellikleri