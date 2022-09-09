Motorola Edge 30 Ultra Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Bir süredir pek çok sızıntısıyla karşılaştığımız Motorola Edge 30 serisi telefonları Motorola tarafından resmî olarak tanıtılıyor. Bugünse Motorola Edge 30 Ultra nihayet görücüye çıktı. Telefonun en dikkat çeken noktası ise geçtiğimiz ay Çin'de duyurulan Moto X30 Pro ile neredeyse aynı özelliklere sahip olması.

200MP kamerasıyla aylardır kullanıcıların dikkatini çeken Motorola Edge 30 Ultra, 2.56µm piksel alanı sayesinde 12.5MP çözünürlüğe kadar ulaşan fotoğraflar çekebiliyor. Sensörde bulunan optik görüntü sabitleme özelliği ve f/1.95 diyafram genişlikli lens ise üst düzey fotoğraflar çekmelerinde kullanıcılara yardımcı olacak.

Ön kamerada ise Sony'nin IMX663 sensörünü kullanan telefon 60MP çözünürlüklü kamerasıyla özellikle kamera düşkünü kullanıcıların çoktan gözdesi konumunda.

6.67 inçlik Full HD+ pOLED ekrana sahip telefonun yenileme hızı ise 144 Hz. Qualcomm'un Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisinden gücünü alan Motorola Edge 30 Ultra, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanıyla bir kullanıcıya ihtiyacı olan tüm gücü vaat ediyor.

Pil noktasında ise 4.610 mAh pille karşımıza çıkan telefonun 125W kablolu, 50W kablosuz şarj desteği mevcut. Motorola Edge 30 Ultra şu anda iki farklı renk ile satışa sunulmuş durumda ve Avrupa fiyatı 900 euro'dan başlıyor.

Motorola Edge 30 Ultra Özellikleri