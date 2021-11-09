Motorola Edge 30 Ultra Özellikleri Sızdırıldı

Motorola Edge 30 Ultra özellikleri ortaya çıktı. Peki, Motorola'nın yeni akıllı telefon modeli hangi teknik özelliklere sahip olacak? Sızdırılan bilgilere ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Motorola Edge 30 Ultra Özellikleri Neler?

Ekran: 6,67 inç, OLED, 144Hz

Çözünürlük: Full HD+

İşlemci: Snapdragon 898

RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR5

Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB UFS 3.1

Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 2 MP

Ön Kamera: 60 MP

Ağırlık: 200 gram

İşletim Sistemi: Android 12

Batarya: 5000 mAh, 68W hızlı şarj

TechnikNews'te yer alan habere göre Motorola'nın yeni amiral gemisinin teknik özellikleri gün yüzüne çıktı. İddiaya göre 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına Full HD+ çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. OLED ekrana sahip olan telefonun 200 gram ağırlığında olacağı ileri sürüldü.

Rogue kod ismine sahip olan telefonda Snapdragon 898 işlemcisinin yer alacağı iddia edildi. Paylaşılan bilgilere göre telefonda 8 GB ve 12 GB LPDDR5 RAM olmak üzere iki farklı sürüm bulunacak. Depolama alanı tarafında ise 128 GB ve 256 GB UFS 3.1 seçenekleri yer alacak.

Motorola'nın yeni akıllı telefon modelinin arka kısmında 50 MP çözünürlüğünde ana kamera (OV50A), 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera (Samsung JN1) ve 2 MP derinlik sensörünün (OV02B1B) bulunacağı belirtildi.

Cihazdaki ana kameranın OIS (Optik Görüntü Sabitleme) özelliğini destekleyeceği ileri sürüldü. Amiral gemisi modelinin 60 megapiksel çözünürlüğünde ön kameranın yer alacağı iddia edildi. Paylaşılan bilgilere göre ön kamera ile 4K çözünürlüğünde video kaydı yapılabilecek.

İddiaya göre 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefonda 68W hızlı şarj teknolojisi yer alacak. Cihazın 15 dakikada yüzde 50, yaklaşık olarak 35 dakikada ise yüzde 100 şarj olabileceği ileri sürüldü. Telefonun kablosuz hız şarj özelliğini desteklemeyeceği belirtildi. USB Type-C portuna sahip olan telefonun Android 12 işletim sistemi ile birlikte geleceği ifade edildi.

WLAN 6, Sub-6 5G, stero hoparlör ve Bluetooth 5.2'nin yer aldığı Motorola Edge 30 Ultra modelinin önümüzdeki ay içerisinde tanıtılması bekleniyor.