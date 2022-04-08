Motorola Edge S30'a Android 12 Tabanlı MYUI 3.0 Güncellemesi Geldi

Motorola bugün yapmış olduğu duyuru ile birlikte Motorola Edge S30'un Android 12 tabanlı MYUI/My UX 3.0 güncellemesini aldığını açıkladı.

Kullanıcılar güncelleme sonrası arayüzün önceki hâline göre farklı olduğunu ancak Android'in iddia etmiş olduğu saf ve sade kullanımı sunduğunu belirtiyor.

Motorola Edge S30, Android 12 Tabanlı MYUI 3.0 Güncellemesi Notları

Güncellemenin sağladığı değişikliklerin listesi şu şekilde:

Yepyeni Android 12 arayüzü, daha akıcı sistem deneyimi

En son deneyime hazır PC kamera desteği, hızlı dosya aktarımı, mobil ağ paylaşımı

Yeni ana ekran açılır kontrol merkezi, daha fazla seçenek

Uygulama bazlı iyileştirmeler

Bu güncellemeyi yükledikten sonra önceki yazılım sürümlerine dönme imkânınız bulunmuyor. Güncelleme talimatları, yükleme işleminin 30 dakika kadar sürebileceğini gösteriyor ancak telefon bu sürenin çoğunda normal şekilde kullanılabiliyor. Kurulum tamamlandıktan sonra yeniden başlatmanız istenecek ve ardından sistem yükseltme işlemi tamamlanacak.

Motorola Edge S30 geçen yıl Aralık ayında piyasaya sürüldü ve Snapdragon 888 Plus işlemci ile donatıldı. FHD+ çözünürlüğe ve 144Hz yenileme hızına sahip 6.8 inç LCD ekrana sahip telefon, 33W hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh pil ile Motorola'nın amiral gemisi konumunda.