Motorola, 200MP Kameraya Sahip Telefonunun Piyasaya Sürüleceği Tarihi Açıkladı

Motorola, Temmuz ayında ilk 200MP kameraya sahip yeni akıllı telefonunu piyasaya süreceğini onayladı. Şirket, duyuruyu Çin sosyal medya platformu Weibo üzerinden yaptı. Motorola yaklaşan akıllı telefonunu "görüntü deneyimi için yeni bir ölçüt" olarak tanıttı.

Motorola, 200MP kameraya sahip bu yeni akıllı telefonunun adını açıklamamış olsa da bir süredir söylentiler dolaşıyor. Telefonun teknik özellikleri ve görselleri bile defalarca sızdırıldı. Cihazın Motorola Frontier olarak adlandırıldığı ve Samsung'un HP1 sensörüne sahip olduğu söyleniyor. 200MP ana kameranın yanı sıra, telefonun 50MP ultra geniş kamera ve 12MP telefoto lense sahip olması bekleniyor. Selfie kamerasının ise 60MP sensöre sahip olduğu iddia ediliyor.

Motorola Frontier'in diğer söylentileri arasında 8GB ila 12GB RAM seçeneği ve 144Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç FHD+ OLED ekrana sahip olacağı yer alıyor.

Motorola Frontier'in Qualcomm'un Yeni İşlemcisiyle Geleceği de İddia Ediliyor

Sızıntılar ayrıca Motorola Frontier'in yeni Snapdragon 8 Gen 1 Plus işlemci tarafından destekleneceğini gösteriyor. Motorola yakın zamanda bu işlemciye sahip bir telefonu piyasaya süreceğini açıkladığı için bu sızıntı doğru olabilir. Bazıları ise Motorola'nın yeni Qualcomm işlemciyi Razr 3'te kullanacağını iddia ediyor. Tabii şirketin Temmuz ayında büyük bir sıçrama yapmayı ve hem yeni Razr'ı hem de 200MP amiral gemisini birlikte piyasaya sürmeyi planlaması da mümkün.

Önümüzdeki haftalarda Motorola'dan daha fazlasını duymayı bekliyoruz. Şimdilik tek bildiğimiz şey, 200MP kameraya sahip bu telefonun Dünya'nın geri kalanından önce ilk olarak Çin'de piyasaya sürüleceği yönünde.