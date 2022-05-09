Motorola İlk Kıvrılabilir Telefonu Piyasaya Sürecek Marka Olabilir

Kıvrılabilir ekrana sahip akıllı telefonu ilk olarak hangi markanın piyasaya süreceği uzun süredir merak konusu. LG'nin kıvrılabilir ekranlı LG Rollable olarak adlandırılan telefon üzerinde çalıştığı bildirilmişti ancak şirket aniden akıllı telefon pazarından çekildi. Oppo, 2020'de kıvrılabilir ekrana sahip bir konsept telefon geliştirdi ve bu yıl ticari versiyonunu piyasaya süreceği söyleniyor. Bununla birlikte yeni bir rapor, Motorola'nın kıvrılabilir ekrana sahip Felix kod adlı bir telefon üzerinde çalıştığını gösteriyor. Cihazın dünyanın ilk kıvrılabilir ekranlı akıllı telefonu olup olmayacağı henüz belirsiz.

91mobiles'a göre Motorola tarafından geliştirilen Felix cihazı, LG ve OPPO'nun kıvrılabilir cihazlarından önemli ölçüde farklı. Dışarıdan bakıldığında bu cihazlar normal akıllı telefonlar gibi görünüyordu.Bu cihazlardaki ekran kıvrılabiliyor, böylece bir tablet gibi daha geniş hâle getirmek için yatay olarak yayılabiliyordu.

Rapor, Motorola'nın ilk kıvrılabilir akıllı telefonunun dikey olarak genişleyen esnek bir ekrana sahip olduğunu ortaya koyuyor. Kompakt modda, ekranının üçte biri alttaki kısma kıvrılabiliyor. Bu, Motorola Felix'in cep dostu bir cihaz olacağını gösteriyor ancak cihazın özellikleri ve nihai pazarlama adı hakkında herhangi bir bilgi bulunmamakta.

Motorola Telefonun Geliştirme Sürecinin Erken Aşamalarında

Rapor ayrıca Motorola Felix'in geliştirme sürecinin çok erken aşamalarında olduğunu iddia ediyor. Şirket, Felix için çalışan bir donanım prototipine sahip olmadığından bunun için tasarlanan yazılım Motorola Edge 30 Pro'nun değiştirilmiş bir sürümü üzerinde test ediliyor. Bu nedenle Motorola Felix'in ilk kez piyasaya sürülmesi ve raflara çıkması yaklaşık bir yıl sürecek gibi görünüyor.

Ürün, geliştirme sürecinin çok erken aşamalarında olduğundan Motorola piyasaya sürülmeden önce bazı tasarım değişiklikleri yapabilir ancak şimdiden duyduklarımız oldukça heyecanlandıracak cinsten.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kıvrılabilir ekranlı telefonlar yeterli popülariteye ulaşabilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.