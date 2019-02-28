Motorola, Katlanabilir Ekranlı Telefon Yaptığını Söyledi!

Motorola katlanabilir ekranlı bir telefon yapıyor! ABD merkezli firma, bu hafta Barcelona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2019’da, uzun zamandır katlanabilir ekranlı telefonlar üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Ocak ayında yaptığımız haberde, Motorola’nın ilk olarak 2004 yılında piyasaya sürdüğü ikonik telefonu Moto Razr’ın katlanabilir ekranlı bir modelini satışa sunmaya hazırlandığını sizlerle paylaşmıştık.

Geçtiğimiz yıl katlanabilir ekranlı bir akıllı telefon patenti alan şirket, henüz bakir olan bu piyasada konumunu şimdiden almak istiyor.

Motorola’nın Global Ürün Başkan Yardımcısı Dan Dery, Engadget ’a verdiği röportajda, uzun zaman önce katlanabilir ekranlı telefonlar üzerinde çalışmaya başladıklarını söyledi.

Aradan geçen zamanda çok fazla iyileştirme yaptıklarını belirten Dery, Motorola’nın pazardaki herkesten daha geç gelme niyetinin olduğunu ifade etti. Tasarladıkları telefon hakkında bilgi veren Dery, üzerinde plastik film bulunan bir OLED ekran üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Cihazın Huawei Mate X gibi dışarısında bir ekrana sahip olmayacağını dile getiren Dery, bunun yerine daha farklı bir tasarım anlayışı geliştirdiklerini belirtti.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Motorola’nın ana şirketi Lenovo’nun söz konusu telefonu ABD’de piyasaya sürmek için telekomünikasyon devi Verizon ile işbirliği yaptığını söylüyor. Şirketin ilk katlanabilir ekranlı telefonu için tahmin edilen fiyat etiketi ise 1.500 dolar.

Bu fiyat ilk etapta yüksek gelebilir; ancak 1.980 dolarlık Samsung Galaxy Fold ve 2.600 dolarlık Huawei Mate X’i düşünce, oldukça makul görünüyor.

Huawei ve Samsung'un çıkardığı katlanabilir ekranlı telefonları beğendiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşın!