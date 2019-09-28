Motorola Katlanabilir Telefonunu Yakında Tanıtabilir

İlk olarak, ikonik Motorola Razr'ın 2019'un başında dönmeye hazır olduğunu öğrenmiştik. Hatta sadece bunu değil, telefonun katlanabilir bir ekran ile geleceğini de öğrenmiştik.

Ancak Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X’ten farklı olarak yeni Razr’da telefondan tablete dönüşümü görmeyeceğiz. Sızıntılara göre bunun yerine, yeni telefon klasik Razr telefonuna oldukça benzeyecek ve katlanabilir ekranlı bir kapak tasarımına sahip olacak.

Lenovo da bir basın etkinliğinde, telefonun bir hayran tarafından yapılan çalıntı render görsellerini kullanmıştı. Dolayısıyla yeni telefonun son halinin nasıl olacağını şimdilik kimse tam olarak bilmiyor.

Katlanabilir olmasının yanı sıra Motorola’nın yeni telefonunun Galaxy Fold ve Mate X ile bir diğer ortak noktası da gecikmeler yaşamış olması. Çünkü ilk olarak yeni Razr’ın Şubat ayında tanıtılacağı söylenmiş daha sonra da yaz aylarında tanıtılacağına yönelik söylentiler ortaya çıkmıştı. Ancak neredeyse kış aylarına yaklaşıyoruz ve Motorola hala yeni telefonunu tanıtmadı.

Neyse ki gelen son bilgilere göre bunun için çok fazla beklemize gerek kalmayacak. Çünkü CNET’e konuşan şirkete yakın bir kaynak, Motorola’nın ilk katlanabilir telefonunu 2019’un sonlarına doğru tanıtacağını söylüyor.

Ancak katlanabilir Razr bu yıl içerisinde tanıtılsa bile telefonun bu yıl içerisinde satışa sunulacağının garantisi yok. Çünkü Samsung ve Huawei gibi daha büyük firmalar bile katlanabilir telefonlarını erkenden tanıtmalarına rağmen, kullanıcılara sunulacak olan son ürünlerin gecikmesine engel olamamıştı.

Aslında Huawei Mate X hala piyasaya sürülmüş değil ve Samsung da Galaxy Fold’u bir süre erteleyip geliştirdikten sonra daha yeni piyasaya sürebildi.