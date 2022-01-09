Motorola Moto G Stylus 2022 Özellikleri Sızdırıldı

Motorola Moto G Stylus 2022 özellikleri gün yüzüne çıktı. Ortaya çıkan teknik özelliklere göre Motorola'nın yeni akıllı telefon modeli, sahip olduğu donanım ile dikkatleri üzerinde toplayacak. Yeni modele ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Motorola Moto G Stylus 2022 Özellikleri Neler?

Ekran: 6,78 inç, IPS LCD, 90Hz

Çözünürlük: 2460 x 1080 piksel

İşlemci: MediaTek Helio G85

GPU: Mali-G52

RAM: 4 GB / 6 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB

Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

İşletim Sistemi: Android 11

Batarya: 5000 mAh, 10W şarj

Motorola tarafından geliştirilen Moto G Stylus 2022 isimli akıllı telefon modeline ilişkin oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme ile birlikte merak içerisinde beklenen cihaza ilişkin bazı önemli teknik özellikler gün yüzüne çıktı.

İddiaya göre 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu IPS LCD ekran üzerinde kullanıcılarına 2460 x 1080 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunacak. Telefon, Android 11 işletim sistemiyle birlikte gelecek.

Milan kod adına sahip olan yeni akıllı telefon modelinde MediaTek Helio G85 isimli işlemcinin yer alacağı iddia edildi. Paylaşılan bilgilere göre telefonda 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği yer alacak.

Çok sayıda kullanıcı tarafından merak içerisinde beklenen cihazda 128 GB depolama alanı ve Mali-G52 GPU bulunacak. Telefonun depolama alanı tarafında birden fazla seçeneğin sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

Moto G Stylus 2022 modelinin arka kısmında 50 megapiksel çözünürlüğünde Samsung ISOCELL JN1 ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde Samsung ISOCELL ultra geniş açılı kamer ve 2 MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alacağı iddia edildi. Ön tarafta ise Omnivision tarafından yapılan 16 MP kamera bulunacak.

5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan akıllı telefon modelinde 10W şarj desteği yer alacak. Parmak izi okuyucusu, cihazın güç butonuna entegre edildi. Bir kalem ile birlikte geleceği belirtilen telefon, 3,5 mm kulaklık girişine sahip olacak.

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