Motorola Moto G22'nin Çıkış Tarihi Belli Oldu

Geçen ay tanıtılan Motorola'nın yeni telefonu Motorola Moto G22'nin 8 Nisan'da Hindistan'da piyasaya sürüleceği duyuruldu.

Açıklama, Moto G22 için web sitesinde akıllı telefonun özelliklerini ve Asya ülkeleri için renk seçeneklerini ortaya koymak adına bir tanıtım sayfası oluşturan Hintli perakendeci Flipkart'tan geldi. Moto G22, MediaTek Helio G37 işlemci tarafından destekleniyor ve Android 12'nin güncel bir sürümünü kullanıyor. 4 GB RAM ve 64 GB dâhili depolama ve 1 TB'a kadar depolama genişletmesi için özel bir microSD kart yuvası mevcut.

Akıllı telefon ayrıca 6.5 inç 90Hz yenileme hızına sahip HD+ LCD ekrana sahip ve su geçirmez bir tasarımı bulunuyo. 16MP ön kameraya sahip telefonun arka tarafında bizleri 50MP birincil, 8MP ultra geniş, 2MP makro ve 2MP derinlik kameralarından oluşan dörtlü bir kamera kurulumu karşılıyor.

Ayrıca biyometrik kimlik doğrulama için Moto G22'de yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı bulunuyor. 5.000 mAh pile sahip telefon 20W hızlı şarj özelliğiyle de ön plana çıkıyor.

Motorola Moto G22, İnci Beyazı, Kozmik Siyah ve Buzdağı Mavisi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle duyuruldu ancak Flipkart'ın tanıtım sayfası yalnızca son iki renge sahip olduğunu gösteriyor, bu da İnci Beyazı versiyonunun Hindistan'da piyasaya sunulmayabileceği anlamına geliyor olabilir.

Motorola G22 Özellikleri