Motorola Moto G6'nın Tasarımı ve Özellikleri Sızdırıldı

Mobil Dünya Kongresi 2018’i boş geçen Motorola, Nisan ayında üç yeni akıllı telefon tanıtacaklarını açıkladı. ABD’li şirketin bu önemli duyurusunun ardından Motorola Moto G6’nın tasarımına ve özelliklerine dair önemli bir sızıntı geldi.

"2018 ve sonraki yıllar birçok yenilikle birlikte gelecek. Şirket olarak, önümüzdeki ay yeni ürünlerimizi tanıtacağımız için sabırsızlanıyor ve büyük bir heyecan duyuyoruz" açıklamasını yapan Motorola, yeni amiral gemilerine dair merakı iyiden iyiye artırdı.

Motorola'nın bu yıl Moto G6, G6 Play ve G6 Plus dahil olmak üzere üç yeni Moto G6 modeli duyurmasını bekliyoruz. Telefonların üçü de, Moto X4 modelinde olduğu gibi cam gövde ve metal çerçeve tasarımına sahip olacak.

Motorola Moto G6 Özellikleri

Bununla birlikte Çin’den gelen sızıntılar, Moto G6’nın neye benzeyeceğine dair önemli ipuçları veriyor. TENAA kayıtlarında XT1925-10 model numarası ile gün yüzüne çıkan Motorola Moto G6; 5,6 inç ekran, 2160 x 1080 ekran çözünürlüğü, 3000mAh pil ve 154,5 x 7,2 x 8,3 mm boy oranı gibi özelliklere sahip olacak.

Cam gövde ve metal çerçeve tasarımı ile gelen Moto G6’nın arkasında, 12MP + 5MP olmak üzere çift ana kamera ve ön yüzünde ise 16 megapiksellik bir selfie kamerası olacak. Parmak izi okuyucusunun ön tarafa konumlandırıldığı telefon, Qualcomm imzalı Snapdragon 450 işlemcisi ile gelecek.

Öte yandan bu özelliklerin hiçbirisinin resmi doğrulanmadığını belirtelim. Moto G6, G6 Play ve G6 Plus’a dair net bilgileri görmek için Nisan ayını beklememiz gerekiyor.

Son olarak ABD’li şirket yaptığı açıklamada, 20 yılı aşkın süredir Motorola başkanlığını yürüten Sergio Buniac'ın yerine Aymar de Lencquesaing isminin geçtiğini duyurdu.