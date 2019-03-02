Motorola Moto G7, Google Fi Üzerinden Satışa Çıktı

Google, telefon servisi Google Fi üzerinden Motorola Moto G7 satışlarının Cuma gününden itibaren başladığını duyurdu.

Eğer normalde 299 dolar’lık (yaklaşık 1.600 TL) bir fiyata sahip olan bu bütçe dostu telefonu ön siparişle alırsanız 50 dolar (yaklaşık 270 TL) daha ucuza, yani 249 dolar’a (yaklaşık 1.340 TL) almış olacaksınız.

Moto G7, telefon servis hizmeti üzerinde yer alan ve geçen yıl piyasaya sürülen Moto G6’nın izinden gidiyor. Moto G7, Pixel 3 ve LG V35 gibi yerleşik Google Fi desteği sahip altı telefondan birisi konumunda bulunuyor.

Servis hizmeti ayrıca, OnePlus, Samsung ve hatta Apple telefonlarını da destekliyor. Ancak iPhone XS ve XR desteğinin şimdilik beta aşamasında olduğunu belirtelim.

Geçtiğimiz yılın Kasım ayında Google, Project Fi ağını genişlettiğini ve Google Fi olarak yeniden adlandırdığını duyurmuştu. Servis, aylık 20 dolar (yaklaşık 107 TL) ödenmesi karşılığında sınırsız arama ve mesaj gönderme özelliği sunuyor. Google, 6 GB’a kadar kullanılan her 1 GB veri için ayda 10 dolar (yaklaşık 54 TL) ücret kesiyor fakat 6 GB’dan sonra tüm veri kullanımı ücretsiz hale geliyor.

Moto G7’yi, Google Fi’nin internet sitesi üzerinden ön siparişle 249 dolar’a (yaklaşık 1.340 TL) hemen satın alabilirsiniz.