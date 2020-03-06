Motorola Moto G8 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Motorola Moto G8, sızıntıların ardından nihayet resmi olarak tanıtıldı. Motorola’nın kameraya odaklanan yeni akıllı telefonu Moto G8 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi, tüm detaylarıyla haberimizde.

Motorola Moto G8 Özellikleri

Motorola G8 Play ve G8 Plus modelleri geçtiğimiz yıl tanıtılmıştı. Uzun süredir beklenen standart Moto G8 bugün resmileşti. Motorola Moto G8, üçlü kamera sistemiyle öne çıkan bir telefon.

16 megapiksel ana kamera, 119 derece görüş alanı sunan 8 megapiksel ultra geniş kamera ve 2 megapiksel makro kamera, arka kamera kurulumunu oluşturuyor. Telefonun önünde sol üst köşede delik çentik içinde 8 megapiksel selfie kamera bulunuyor. Ekran, 6.4 inç, HD+ çözünürlüğe kadar çıkabiliyor. Moto G8’in kalbine Qualcomm’un Snapdragon 665 işlemcisi yerleştirilmiş. 4GB RAM ve 64GB depolama (microSD kart ile 512GB’a kadar ek alan elde edilebiliyor) ile gelen telefon, 4000 mAh bataryadan güç alıyor. Motorola, Moto G8’in tek şarjla 40 saate kadar kullanım sunacağını söylüyor. Telefonun kutusundan 10W’lık şarj cihazı çıkacağı söylendi. Android 10 işletim sistemi üzerinde çalışan telefonun üstünde standart 3.5mm kulaklık girişi bulunuyor. Telefon, Gametime adında yeni bir yazılım özelliği ile geliyor. Bu özellik, oyun oynarken bildirimleri gizleyerek kesintisiz oyun keyfi sürmenizi sağlıyor.

Motorola Moto G8 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Motorola Moto G8, bugün 290 dolar fiyat etiketiyle Brazilya’da satışa sunuldu. İlerleyen haftalarda Avrupa, Latin Amerika, Asya ve Avustralya gibi başka bölgelerde de çıkış yapacak.