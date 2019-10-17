Motorola Moto G8 Play'in Render Görseli Ortaya Çıktı! İşte Özellikleri

Motorola'nın yeni akıllı telefon modeli hakkında sızıtılar gelmeye başladı. Motorola Moto G8 Play'in render görselleri ortaya çıktı. Gelin hep beraber Moto G8 Play'in sızdırılan teknik özelliklere göz atalım.

Motorola Mota G8 Play, Moto G8 Plus'a çok benzemekte. Cihaz söylentilere göre, 5.7 inçlik ekrana sahip olacak. Moto G8 Play'in Helio P60 veya P70'den gücünü alması bekleniyor. Cihazda iki farklı RAM ve dahili depolama alanacağı söyleniyor. Bu RAM ve dahili depolama alanları şu şekilde olabilir: 3GB/ 4GB RAM ve 32GB/ 64GB dahili depolama alanı.

Su damlası şeklindeki çentik ile gelecek olan Moto G8 Play'in arka tarafında üç adet kamera sensörünün olacağı söyleniyor. Bu kamera sensörleri şu şekilde olabilir: 48 megapiksel ana kamera, 16 megapiksel geniş açı, ve 2 megapiksellik derinlik sensörü.

Cihazın 4.000 mAh bataryadan besleneceği konuşuluyor. NFC ve çift sim kart desteğinin bulunacağı Moto G8 Play'in 24 Ekim'de tanıtılması bekleniyor. Moto G8 Play hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!