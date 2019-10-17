Motorola Moto G8 Plus’ın Tasarımı ve Özellikleri Ortaya Çıktı

Motorola’nın henüz resmi olarak tanıtılmayan akıllı telefon modeli Moto G8 Plus’ın tasarımı ve özellikleri sızdırıldı. WinFuture’a göre bütçe dostu bir model olarak gelmesi beklenen G8 Plus’ın arka kısmında üçlü kamera kurulumu yer alıyor ve cihaz gücünü Qualcomm Snapdragon 665 yonga setinden alıyor. Telefonun batarya kapasitesi ise 4.000 mAh.

Üçlü kamera kurulumunda, 48MP’lik bir ana kamera, 16MP’lik bir geniş açılı kamera (117 derece) ve otomatik odanlanma sistemi ile gelen 5MP’lik bir derinlik sensörü bulunuyor. Bir telefoto lens dışında bu özelliklerin, geçtiğimiz ay tanıtılan Motorola One Zoom’un özellikleriyle hemen hemen aynı olduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen çift kameralı Moto G7 Plus’a göre yeni telefonun daha gelişmiş olduğu görülüyor.

Moto G8 Plus

Geçen yılki Moto G7 Plus modelinde 3.000 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyordu. Tanıtımına az bir süre kalan yeni Moto G7 Plus modelinde ise 4.000 mAh’lik bir batarya yer alıyor. Moto G7 Power modelindeki 5.000 mAh’lik batarya kadar gelişmiş olmasa da 4.000 mAh’in de yeterince iyi bir ilerleme olduğu söylenebilir.

WinFuture’un belirttiği özelliklere bakılırsa Moto G8 Plus bütçe dostu bir telefon olarak gelecek gibi görünüyor. Telefonda 1080p çözünürlüğünde 6.3 inç’lik IPS ekran bulunuyor ve ekranın üst kısmında küçük bir çentik yer alıyor. Cihazda 4GB RAM ile birlikte 64GB/128GB depolama alanı seçenekleri sunuluyor. Ayrıca cihazın şarj edilmesini sağlayan bir USB-C girişiyle birlikte 3.5mm’lik bir kulaklık girişi de bulunuyor.

Moto G8 ve Moto G8 Plus

Eğer Motorola’nın daha önceki akıllı telefon tanıtımlarını göz önünde bulundurursak, Moto G8 Plus modelinin yanı sıra 3 farklı akıllı telefon modelinin daha tanıtıldığını görebiliriz. Mobielkopen adlı bir internet sitesinde Moto G8 modelinin tasarımına da yer veriliyor. Söz konusu görsellere bakıldığında Moto G8’de Plus modeline kıyasla 1 kameranın eksik olduğu görülüyor. Ayrıca Moto G8 Play adlı bir diğer modelin de tasarımının ve özelliklerinin sızdırıldığını kısa süre önce sizlerle paylaşmıştık.

WinFuture’a göre, Moto G8 serisinin 24 Ekim’de Brezilya’daki bir etkinlikte resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Aslında G7 serisinin daha geçtiğimiz Şubat ayında tanıtıldığını hatırlayacak olursak, G8 serisinin tanıtımı için biraz erken olduğu söyleyenebilir. Ancak Moto G7 serisinin şu anda piyasadaki en iyi bütçe telefonlarından bazılarını oluşturuyor olması, G8 serisinin de bir an önce gelmesine zemin hazırlıyor olabilir.