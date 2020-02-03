Motorola Moto G8 Power, GeekBench’de Ortaya Çıktı

Motorola’nın Moto G8 Plus ve Moto G8 Play modelleri hali hazırda birkaç aydır piyasada boy gösteriyor. Motorola’nın şu anki Moto ailesinin üyeleri olarak geleceği söylenen Vanilla ve Power versiyonları ise şimdiye kadar sadece söylentiden ibaretti.

Ancak bu durum değişmek üzere ve muhtemelen MWC 2020’de bunu göreceğiz. Çünkü an itibariyle, Moto G8 Power’ın GeekBench’de elde ettiği skoru gösteren ve yakın zamanda muhtemel bir tanıtımı işaret eden bir puan kartına sahibiz. GeekBench’de ortaya çıkan detaylar aslında cihaz hakkında çok fazla yeni bilgi sunmuyor ancak şimdiye kadarki sızıntıları doğruluyor.

Moto G8 Power’ın 6.36 inç’lik FullHD IPS ekran ile gelmesini, 16MP+8MP+8MP+2MP olacak şekilde dörtlü kamera kurulumuna sahip olmasını ve 18W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh’lik bir batarya ile gelmesini bekliyoruz.

Moto Vanilla G8 versiyonunun ise 6.39 inç’lik bir ekran, 8MP’lik bir kamera ve 10W hızlı şarj desteğine sahip 4.000 mAh’den daha düşük kapasiteli ve daha ufak bir batarya ile gelmesi bekleniyor. Her iki cihazda da aynı yonga setinin yer alması bekleniyor. Diğer farklılıkların ise selfie kamera çözünürlüğü, NFC desteği, kullanılabilir depolama alanı ve RAM katmanlarındaki küçük farklılıklardan oluştuğu söyleniyor.