Motorola Moto G9 Plus Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu

Geçtiğimiz haftalarda Moto G9 modelini tanıtan Motorola firmasının üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon modeli Moto G9 Plus'ın teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu. Motorola Moto G9 Plus modelinin Avrupalı operatör Orange Slovensko'nun web sitesinde listelenmesi, cihazın nasıl bir görünüme sahip olacağı ve hangi özellikler sunacağı ile ilgili bilgi sahibi olmamıza olanak sağladı. Motorola Moto G9 Plus özellikleri ve fiyatı ile ilgili detaylar haberimizde.

Motorola Moto G9 Plus Özellikleri

Avrupalı operatör Orange Slovensko'nun web sitesinde yer alan bilgilere göre 6.81 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Motorola Moto G9 Plus, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 2400 x 1080 piksel çözünürlük sunacak. Ekranın sol üst köşesinde ön kamera için bir delik bulunuyor. 223 gram ağırlığındaki cihazın 169.98 x 78.1 x 9.69 milimetre boyutlarında olacağı belirtiliyor.

4GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan Motorola Moto G9 Plus modelinin hangi işlemciden güç alacağı ise henüz bilinmiyor. 5000 mAh batarya kapasitesi ile uzun pil ömrü sunmaya hazırlanan Motorola Moto G9 Plus'ta 30W hızlı şarj teknolojisi yer alacak. Cihazda TUV Rheinland sertifikasının da buluacağı belirtildi.

Orange Slovansko'nun web sitesinde listelenen Motorola Moto G9 Plus'ın ana kamerası 64MP çözünürlüğe sahip olacak. Cihazın arka kısmında dört adet kameranın yer alacağı belirtiliyor. Motorola firmasının yeni akıllı telefon modeli Moto G9 Plus'ın diğer özellikleri arasında Bluetooth 5.0, VoLTE, Wi-Fi, çift SIM desteği (yalnızca nano) bulunuyor.

Motorola Moto G9 Plus Fiyatı

Avrupalı operatörün web sitesinde yer alan bilgilere göre Motorola Moto G9 Plus, 235 euro fiyat etiketine sahip olacak. Android 10 işletim sistemi ile birlikte gelecek olan akıllı telefon mavi renk ile satışa sunulacak. Cihazın ABD ve Hindistan'da satılmadan önce ilk olarak Avrupa'da piyasaya sürüleceği belirtiliyor.