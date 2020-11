Motorola Moto G9 Power Tanıtıldı: 60 Saatlik Pil Ömrü

Motorola, göze çarpan yepyeni özelliklere sahip olan fiyat/performans telefonu Moto G9 Power'ı duyurdu. Motorola'nın 6.000 mAh pille 60 saate kadar pil ömrü sağlayacağını iddia ettiği Moto G9 Power teknik özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Motorola'nın yeni Moto serisi telefonu özellikle fiyat/performans dengesini yakalamasıyla dikkat çekiyor. Yeni cihaz; 6,8 inçlik HD+ ekran, Snapdragon 662 yongası, 4 GB RAM ve 128 GB genişletilebilir depolamaya sahip. 64MP birincil arka kamera (düşük ışıklı çekimler için piksel birleştirme barındırıyor), 2 MP makro kamera ve selfie tarafında ise 16 MP ön kamera ile 2 MP derinlik sensörü bulunduruyor.

Motorola ayrıca Moto G9 Power'da yer alan 6.000 mAh'lık devasa pilin 60 saat veya yaklaşık 2,5 gün kullanmak için yeterli olduğunu iddia ediyor. Kullanıma bağlı olarak değişiklik gösterebilen bu durum, şirkete göre orta seviye kullanıcıları kapsıyor. Ancak yine de hafta sonunu tek bir şarjla geçirme fikri kulağa hiç fena gelmiyor.

Motorola, cihazın dökülmeye veya soyulmaya karşı koruyan, ancak suya daldırmaya dayanamayan bir kasaya sahip olduğunu da itiraf etti. Electric Violet ve Metallic Sage olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunulan Moto G9 Power, 20W'a kadar şarj hızını destekliyor ve kutudan Android 10 ile çıkıyor.

Motorola'nın yeni telefonunda bağlantı için Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, USB Type-C bağlantı noktası ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunduğunu da hatırlatalım.

Introducing the final member of the moto g9 family – the #motog9power! With the biggest battery ever offered in a moto device, you’ll get up to 60 hours of power on a single charge ⚡ pic.twitter.com/PQ9tP50sDq