Motorola Moto One 5G Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Motorola Moto One 5G duyuruldu. Şirket ABD'de Motorola Moto One 5G özellikleri ve fiyatı hakkında resmi açıklama yaptı. İşte Motorola Moto One 5G özellikleri ve fiyatı.

Motorola Moto One 5G Özellikleri

6,7 inç FHD+ çözünürlük sunan ekran ile gelen Moto One 5G, Qualcomm'un Snapdragon 765G işlemcisinden güç alıyor. Akıllı telefonda 4GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı bulunuyor. Bu depolama alanı MicroSD kart ile 1TB'a kadar artırılabiliyor.

5.000 mAh bataryadan beslenen Moto One 5G, 15W TurboPower hızlı şarj teknolojisini desteklemekte.

Cihazın arka kısmında 48 megapiksellik bir ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens, 5 megapiksel makro sensör ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan dörtlü kamera kurulumu bulunuyor. Ön kısımda ise 16 megapiksel ana ve 8 megapiksel ultra geniş açı sensör yer almakta.

Motorola Moto One 5G Fiyatı

Cihazın fiyatının net olarak ne olacağı açıklanmadı. Ancak Motorola One 5G'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde 500 doların altında geleceği söylenmekte.

Sizler cihaz Moto One 5G hakkında neler düşünyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!