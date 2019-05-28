Motorola Moto Z4 Yanlışlıkla Satışa Çıktı

Motorola'nın merakla beklenen ürünü Moto Z4 yanlışlıkla bir internet sitesi üzerinde satışa sunuldu. Cihazın satış sayfası, birkaç kullanıcının durumu fark etmesi üzerine internette hızla yayıldı ve sonrasında yine hızlı bir şekilde ilgili sayfa yayından kaldırıldı; ancak yaşanan bu durum kullanıcılar tarafında alay konusu oldu.

Motorola Moto Z4 Neler Sunuyor?

Bir internet sitesinin yanlışlıkla satışa sunduğu cihaz, henüz resmi olarak tanıtılmadı. Telefonun yayınlanan sayfadaki özelliklerinde Snapdragon 675 işlemciyi üzerinde barındırdığı ortaya çıktı. 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile birlikte gelecek olan Moto Z4, 19:9 oranında 6,4 inçlik bir ekrana sahip. Bu ekranın çözünürlüğü de 2340×1080 piksel.

Cihazın ön kamerasının 25 MP, arka kamerasının ise 48 MP olduğu yayınlandı. 3,600 mAh bataryayı üzerinde barındıran cihazın, Android Pie işletim sistemi ile geleceği tahmin ediliyor. Motorola yeni telefon modeli hakkında sosyal medyada herhangi bir paylaşım yapmadı ve cihazın çıkış tarihi gizliliğini korumaya devam ediyor. Moto Z4 hakkındaki tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Sizler yanlışlıkla satışa sunulan Moto Z4 hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Moto Z4'ün özellikleri nasıl? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!