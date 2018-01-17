Motorola'nın 2018'de Tanıtacağı Cihazlar Belli Oldu

Lenovo tarafından satın alındıktan sonra akıllı telefon politikasında değişiklik yapan ve her yıl telefon çıkarmaya çalışan Motorola'nın bu yıl hangi cihazlar üzerine odaklandığı ortaya çıktı. 2018 içerisinde her segmente uygun tam 7 farklı cihaz sunacak olan Motorola'nın bu cihazlarına yakından bakalım:

Moto Z3 - Z3 Play Özellikleri

Geçtiğimiz yılın üst düzey kategorisinde yer alan Z serisinin bu yılda yoluna devam edileceği görülüyor. Yine Z3'ün premium, Z3 Play'in ise biraz daha düşük özelliklere sahip olacağı düşünülüyor. Her iki cihaz 6 inç FHD + ekranlarla birlikte sunulacak ve 18:9 (çerçevesiz ekran) olması bekleniyor. 4GB ve 6GB RAM kapasitesine sahip olacak cihazlarda ekranda yer alan parmak izi sensörünün olacağı öngörülüyor. Ayrıca Z3'ün arka kapağında '5G' detayı da gözlerden kaçmıyor. 5G teknolojisiyle beraber Z3'ün mobil hızı kullanıcıları tatmin edecek.

Ayrıca Z3'te geçtiğimiz yılki Moto Modlarınun olması bekleniyor. Bakalım Motorola şirketi bu yıl ne tür Moto Modlar sunacak?

Moto X5 Özellikleri

Diğer iki cihaza göre her anlamda daha düşük seviyede olan Moto X5, yine de kullanıcıların hoşuna gidecek bir cihaz. 18:9 formatındaki ekran, 6 inç ve FHD+ çözünürlüğünde. Arkada ve önde çift kamera kurulumuna sahip olan X5'de Moto Smart yapay zekası yer alacak.

Ayrıca parmak izi konusunda henüz bir bilgi edinemediğimiz X5'de yüz kilidi olabileceği iddia ediliyor.

Moto G6 - G6 Play - G6 Plus Özellikleri

Motorola'nın en çok sattığı serisi olan G serisine üç farklı cihaz geliyor. Moto G6 Play bu cihazların en zayıf olanı olmasına rağmen dikkat çekmeyi başarıyor. 16:9 formatındaki 5.7 inç ekran FHD+ çözünürlük sunuyor. Arkada tek, önde ise çift kameranın tercih edileceği G6 Play'de 4000 mAh batarya yer alıyor.

G6 ve G6 Plus ise, 18:9 formatında ve sırayla 5.7, 5.9 inç FHD + ekrana sahip. G6, gücünü Snapdragon 450'den G6 Plus ise Snapdragon 630'dan alacak. RAM olarak da 4GB ve 6GB'ı benimseyecek olan cihazlarda arkada 12MP+5MP, önde de 16MP kamera yer alacak. Fiyat etiketi olarak G6'nın 240 dolar, G6 Plus'ın 330 dolara kadar çıkacağı söyleniyor.

Moto E5 Özellikleri

Şirketin giriş seviyesindeki cihazı olacak E5, arka kapakta parmak izi sensörünü barındırıyor. 16:9 formatıyla gelecek cihazın 5 inç ekranı olması bekleniyor. Cihaz hakkında daha fazla özellikler henüz bilinmiyor.

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