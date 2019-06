Motorola'nın 3 Kameralı Yeni Amiral Gemisi: One Action

Moto Modlarıyla Android pazarının farklı serisi olan Moto Z, normal şartlarda Motorola'nın amiral gemisiydi. Ancak sızdırılan bilgilere göre One Action isimli cihaz, ekrana gömülü selfie kamerasıyla şirketin yeni amiral gemisi olacak.

Kısa süre önce Moto Z4'ü tanıtan ve kendi kitlesinden daha ötesine ulaşamayan Motorola, tasarım çizgisini bozmak istiyor. İlk defa 6.3 inçlik ekrana gömülü selfie kamera tasarımını kullanacak Motorola One Action, aynı zamanda arka tarafta 3 kamera kurulumuna sahip olacak. Bu tasarımın Moto Z4'ten daha güncel olduğunu söylemek mümkün.

Samsung'un Exynos 9606 yonga setini kullanacağı iddia edilen One Action'ın 3/4GB RAM ve 32/64GB dahili depolamaya sahip olması bekleniyor. Kamera tarafında ise arka ana kameranın 12MP çözünürlükle geleceği söyleniyorken bir kameranın da 117 derecelik geniş açı sunacağı belirtiliyor. Ayrıca cihazın Android One programında olacağını hatırlatalım.

Kulaklık jakı ve parmak izi tarayıcı gibi klasik özelliklere de sahip olacak olan One Action, şirketin yeni amiral serisinin ilk modeli olabilir. Henüz tasarım ve özellikler konusunda spekülasyonlar devam ediyor olmasına rağmen One Action'ın uygun fiyat etiketiyle çok satacağını söylemek mümkün. Peki ya siz Motorola One Action'ı nasıl buldunuz?