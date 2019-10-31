Motorola’nın Akıllı Saati 'Moto 360' Geri Döndü

Giyilebilen teknolojik cihazlar, yeni yeni piyasaya çıkmaya başladığı dönemlerde tasarımları açısından pek de ilgi çekici değildi. Kullanışlı cihazlardı fakat estetik açıdan çok iyi görünmüyorlardı. Motorola, tam da o zamanlarda Moto 360 adlı akıllı saat modeliyle piyasaya çıkmış ve o dönemki en iyi görünümlü akıllı saat olarak dikkat çekmişti.

Motorola’nın yeni akıllı saatlerini görmeyeli uzun zaman olmuştu fakat görünüşe göre şirket şu sıralar yeni modellerle geri döndü. Ancak bu defa yeni Moto 360’ı Motorola üretmiyor. Bunun yerine Moto 360’ın üretimi eBuyNow adlı bir şirkete devredilmiş durumda. Bu durum, Nokia ile HMD ve BlackBerry ile TCL arasındaki ilişkiye benziyor. Yani eBuyNow, Moto 360’ı Motorola’nın lisansıyla Motorola için üretiyor.

Yeni Moto 360’ın özelliklerine bakacak olursak, ilk olarak yeni akıllı saatin gücünü Qualcomm Snapdragon 3100’den aldığını belirtelim. Cihazda 1GB RAM ve 8GB depolama alanı bulunuyor. Sürekli açık bir ekrana sahip olan akıllı saatte hızlı şarj özelliği de yer alıyor ve bu sayede cihazı yaklaşık 1 saatte tamamen şarj etmek mümkün oluyor. Ayrıca, ‘güç tasarrufu’ modu da bulunuyor ve akıllı saat bu modla birlikte 3 güne kadar kullanılabiliyor.

Yeni Moto 360 Aralık ayında 350 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Ön siparişlerin ise Kasım’da başlaması bekleniyor.