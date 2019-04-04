Motorola’nın Dörtlü Arka Kameraya Sahip Telefonu Ortaya Çıktı

Daha çok OnLeaks olarak bilinen teknoloji gurusu Steve H. McFly, dörtlü arka kamera kurulumuna sahip bir Motorola cihazının render görüntüsünü paylaştı.

Amerikan teknoloji devi Motorola’nın yaklaşan yeni amiral gemisi Moto Z4, birkaç hafta önce ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla McFly’ın paylaştığı görüntü Z serisi bir cihaza ait değil. Nitekim söz konusu telefon Moto Mod’ları destekleyecek gibi de görünmüyor.

Buna ek olarak, cihazın dörtlü kamera kurulumuna sahip olması, bütçe dostu bir telefon olmadığı anlamına geliyor. Bu nedenle G ailesinin bir üyesi olmadığını da rahatlıkla söyleyebiliriz.

McFly’ın paylaştığı render görüntülerindeki telefon, adını henüz duymadığımız bir Motorola serisinin parçası olabilir. Her ne olursa olsun, cihaz tasarım anlamında oldukça güzel görünüyor. Tabii, cihazın arka yüzündeki kocaman Motorola logosunu saymazsak.

6.2 inçlik ekranın üst kısmında bir su damlası çentiği var. Oldukça şık ve kaliteli görünen alüminyum bir yüzeye sahip olan telefon, alt tarafında bir kulaklık jakına ev sahipliği yapıyor. Ayrıca cihazın ön veya arka kısımda herhangi bir parmak izi okuyucusu bulunmuyor. Bu da, telefonunun yaklaşmakta olan Moto Z4’te beklediğimiz gibi ekrana gömülü parmak izi okuyucusuna sahip olabileceği anlamına geliyor.

Hemen aşağıdan, cihazın 360 derecelik render videosuna göz atabilirsiniz:



