Motorola'nın Katlanabilir Telefonu 2019 Sonunda Gelebilir

Katlanabilir akıllı telefonların günümüzün ve ilerleyen yılların en çok kullanılan teknolojilerinden birisi olma ihtimali son derece yüksek. Samsung Galaxy Fold ile başlayan süreç Motorola Razr ile devam ediyor. İşte haberimizin detayları.

Dünyanın hatırı sayılır akıllı telefon üreticilerinden olan Motorola, katlanabilir akıllı telefon sektörüne girmek için kolları sıvadı. Motorlara Razr olarak isimlendirilen bu yeni akıllı telefon, diğer modellerinin aksine dikine katlanabilecek. Ancak uzun bir süredir bu akıllı telefonun tam olarak ne zaman geleceği netleştirilmeye çalışılıyordu.

Motorola Razr için geri sayım başladı

2019 yılı akıllı telefon alanında son derece hareketli bir yıl olarak kayıtlara geçti. Akıllı telefon üreticileri her sene farklı ve ilginç modeller ortaya çıkarırken, Motorola bir süre bekledi.

Akıllı telefon alanında önemli bir yere sahip olan otoriteler, Motorola markasının tam olarak ne zaman katlanabilir akıllı telefon üreteceğini netleştiremedi. Ancak yeni gelen bir habere göre şirket, 2019 yılının sonlarında akıllı telefonunu piyasaya sürecek. Bu katlanabilir özelliğe sahip akıllı telefon diğer modellerden sadece tasarım açısından farklı olacak.

Muhtemelen 2019 yılının Kasım veya Aralık aylarında piyasaya sürülecek olan bu yeni akıllı telefonlar, fiyat olarak yüksek olacak. Vergilerle birlikte Türkiye fiyatının 8500 TL civarlarında olması bekleniyor. Peki sizce Motorola Razr katlanabilir akıllı telefonlar piyasada önemli bir satış elde edebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.