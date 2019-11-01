Motorola'nın Katlanabilir Telefonu Razr'nin Görüntüleri Ortaya Çıktı! İşte Özellikleri

Motorola'nın katlanabilir akıllı telefon modeli olan Razr hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Motorola Razr'nin özellikleri ve bazı görüntüleri sızdırıldı. Gelin hep beraber tasarımı ile dikkatleri üzerinde çeken Razr'nin sızdırılan teknik özelliklerine ve görsellerine bakalım.

Mobielkopen, Motorola Razr modelini sızdırdı. Gelen sızıntılara göre, Razr modeli 6.2 inçlik OLED ekrana sahip olacak. Orta seviye bir işlemci olan Snapdragon 710 ile gelmesi beklenen Razr'nin iki farklı RAM ve dahili depolama alanı seçeneğinin bulunacağı söyleniyor. Bu RAM ve dahili depolama alanı seçenekleri şu şekilde olabillir: 4 GB RAM / 128 GB dahili depolama alanı, 6 GB RAM / 256 GB dahili depolama alanı.

2.730 mAh bataryadan beslenecek olan Razr, dikey olarak katlanabilmekte. Cihazın arka tarafında bir adet kamera sensörü yer almak ancak bu kamera sensörünün kaç megapiksel olduğu henüz bilinmiyor. 13 Kasım'da tanıtılacak olan Razr modeli hakkında gelen sızıntılar şimdilik bu kadar.

Katlanabilen akıllı telefon hakkında detayların önümüzdeki günlerde daha da netlik kazanması bekleniyor. Razr modelinin fiyatı kullanıcılar tarafından oldukça fazla merak ediliyor.