Motorola'nın Yeni Amiral Gemisi iPhone'a Kafa Tutabilir mi?

Motorola'nın Moto Z2 Force'u piyasaya sürmesinden bu yana üç yıl geçti ancak şirket hala yeni bir amiral gemisi ortaya koymuş değil. Geçtiğimiz yıl içerisinde katlanabilir Razr ile adından söz ettiren Motorola, bu yıl yeniden üst segmente oynamayı planlıyor: İşte yeni Motorola Edge Plus.

Motorola, 22 Nisan'da yeni bir etkinlik yapacaklarını duyurdu. Normal şartlarda MWC 2020'de tanıtılması planlanan ancak COVID-19 salgını sebebiyle aksayan etkinlik yerine Motorola Edge+'ın "Amiral Gemisi E-vent”te tanıtılacağı öğrenildi.

It’s arriving. Join us for the Motorola Flagship Launch E-vent, April 22nd, 11AM CDT. pic.twitter.com/jH2NcdBTxG