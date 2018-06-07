Motorola'nın Yeni Telefonu Moto Z3 Play Moto Mod'larla Geliyor

ABD merkezli teknoloji şirketi Motorola, ürettiği kaliteli ürünler ile tanınıyor. Şirket günümüzde telefon piyasasında çok önemli bir pasta dilimine sahip olamasa da telefon üretmekten vazgeçmiyor. Akıllı telefon piyasasında tutunmak isteyen Motorola yeni telefon modeli Moto Z3 Play'i tanıttı. Moto Z Play modelinin devamı olan Moto Z3 Play, gelişmiş teknik özelliklere ve şık bir tasarıma sahip.

İşte Moto Z3 Play özellikleri:

Motorola’nın sevilen özelliği Moto Mod ile tasarlanan Moto Z3 Play, oldukça gelişmiş özelliklere sahip. 6.01 inç boyutunda ve 2160 x 1080 çözünürlüğünde Super AMOLED ekrana sahip olan Moto Z3 Play, alüminyum çerçevesi ile tasarım farkını ortaya çıkarıyor. Snapdragon 636 ile beslenen telefon 4 GB RAM ve 32-64 GB arasında değişen hafıza seçeneklerine sahip. Moto Z3 Play, 3.000 mAh pil kapasitesi ile sizi yarı yolda bırakmayacak. Bu kapasitede bir pil bana yetmez diyorsanız Moto Z3 Play'in pil kapasitesini Moto Mod sayesinde artırabiliyorsunuz. Moto modlar ile telefona yeni özellikler kazandırabilmeniz mümkün.

Motorola Moto Z3 Play'de 12 MP ana ve 5 MP destekleyici toplamda iki arka kamera bulunuyor. Bunların dışında 8 MP'lik bir ön kamera da cihazın ön yüzünde yer alıyor. Yani Moto Z3 Play bünyesinde toplamda 3 farklı kamera barındırıyor.

Android Oreo ile raflardaki yerini alacak olan Moto Z3 Play, Bluetooth 5.0, USB Type-C ve yüz okuma gibi teknolojilere sahip olacak. Moto Z3 Play'in 499 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa çıkması bekleniyor.