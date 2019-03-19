Motorola’nın Yeni Telefonu Samsung’un Exynos Yonga Setiyle Gelebilir

Samsung’un ürettiği Exynos yonga setleri, genel olarak Samsung cihazlarına özel yanga setleri olarak bilinir. Ancak son dönemlerdeki benchmark testlerine bakılırsa, Motorola’nın yeni akıllı telefonu gücünü Samsung’un Exynos yonga setlerinden alacak gibi görünüyor.

Tüm bu iddialar, Moto P40 olarak adlandırılan ve Exynos 9610 yonga setinden gücünü alan bir cihazın Geekbench testlerinde görülmesiyle gündeme geldi. Yeni cihazın adı tanıdık gelmiş olabilir. Çünkü P40 olarak adlandırılan yeni telefonun, geçen yıl Çin’de tanıtılan P30 modelinin devamı niteliğinde bir telefon olacağı tahmin ediliyor. Hatta 2018 yılında yeni P40 modeline ait olduğu söylenen bazı görseller de sızdırılmıştı.

İddialara göre Motorola’nın yeni telefonu, Motorola One Vision şeklinde bir isim değişikliğiyle ABD pazarına da yeniden giriş yapacak.

Ayrıca benchmark testleri, Motorola P40’ın 6GB RAM ile gelebileceğini de doğruluyor. Daha önceki sızıntı görsellerine göre, telefonun ön bölümünde artık birçok cihazda görmeye alıştığımız küçük siyah kamera deliği yer alacak. Cihazın arka kısmında ise çift kamera kurulumuna yer verilmesi bekleniyor.

Aslında Exynos işlemcilerinin Samsung’un dışında başka cihazlarda kullanıldığını çok nadiren görüyoruz. Bu nedenle söz konusu benchmark sızıntısına şimdilik tamamen güvenmeyip cihazın piyasaya çıkışını beklemekte fayda var.