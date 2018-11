Motorola One ABD'de Satışa Çıktı

Android One işletim sistemine sahip olan Motorola One geçtiğimiz Ağustos ayında tanıtılmıştı. Telefon şimdilerde ABD’de Best Buy üzerinden 399 dolarlık (2180 TL) fiyatıyla satışa çıktı.

Alışıldık endüstriyel tasarımlardan biriyle ve bir çentikle birlikte gelen Motorola One, gücünü 2.0 GHz Snapdragon 625 işlemcisinden alıyor. 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı ve 3000 mAh bataryaya sahip olan cihazda, 19:9 ekran gövde oranlı 5.9 inç 720p çözünürlük sunan çentikli bir ekran bulunuyor.

Motorola One’ın arka kısmında 13 Megapiksellik çift kamera kurulumu yer alıyor. Telefonda sunulan diğer özellikler ise bir parmak izi okuyucusu, USB-C girişi ve bir de kulaklık girişinden oluşuyor.

İşletim sistemi kısmında, Motorola One bir Android One telefonu olarak Android’in en sorunsuz versiyonlarından birisine sahip. Motorola, cihazın Android P, Android Q güncellemeleri ve 3 yıl boyunca güvenlik güncellemeleri alacağını söylüyor. İşin ilginç tarafı ise Anroid P üç aydır piyasada olmasına rağmen bu telefon Android 8.1 ile geliyor.

Motorola One sadece GSM özelliklerine sahip bir telefon olarak Verizon ya da Sprint üzerinden çalışmıyor. Bu telefon ile AT&T ve T-Mobile müşterileri hedefleniyor. Motorola One siyah ve beyaz renk seçenekleriyle ve 399 dolarlık (2180 TL) fiyatıyla Best Buy üzerinden ön siparişlere açılmış durumda. Cihazın teslimatlarına ise 9 Kasım’dan itibaren başlanacak.