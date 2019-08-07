Motorola One Action'un Özellikleri ve Fiyatı Sızdırıldı

Motorola'nın yeni akıllı telefonu Motorola One Action hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Sizler için Motorola One Action'un sızdırılan tüm teknik özelliklerini ve fiyatını derledik.

Motorola One Action Özellikleri

Motorola One Action, 6.3 inçlik ekrana sahip olabilir. Exynos 9609 yonga setinden gücünü alması beklenen Motorola One Action'da iki farklı RAM ve dahili depolama alanı seçeneği bulunacağına kesin gözüyle bakılmakta. Bu seçenekler şu şekilde: 3GB RAM 32GB dahili depolama alanı ve 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı.

Motorola One Action'da üç adet arka kamera sensörünün olacağı söylenmekte. Bu sensörler şu şekilde: 13MP ana, 117 derecelik ultra geniş açı ve derinlik sensörü. Cihazın ön kamerasının kaç MP olacağı şimdilik bilinmiyor. 15 Watt'lık hızlı şarjı destekleyecek olan 3.500mAh'lik batarya ile gelmesi muhtemel gözüken One Action'da USB Type-C bağlantı portu bulunacak.

Motorola One Action Fiyatı

Motorola One Action'un 4GB RAM'e sahip olan modelinin satış fiyatının 300 euro olması bekleniyor. Motorola One Action hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.

Sizler Motorola One Action hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!