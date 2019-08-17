Motorola One Action Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Motorola uzun zamandır beklenen yeni akıllı telefon modeli olan Motorola One Action'u tanıttı. Sizler için Motorola One Action'un tüm teknik özelliklerini ve fiyatını derledik.

Motorola One Action Özellikleri

Motorola One Action, 6.3 inçlik Full HD+ çözünürlüğünde ekrana sahip. Gücünü Samsung'un Exyons 9609 yonga setinde alan cihazda 4GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı bulunmakta.

Cihazın ön tarafında bir adet 12 megapiksellik kamera sensörü bulunmakta. Motorola One Action'un arka tarafında ise üç adet kamera sensörü yer almakta. Bu sensörler şu şekilde: 12 megapiksel ana, 16 megapiksel geniş açı (sadece video kaydı için) ve 5 megapiksel derinlik sensörü.

Cihaz adını arka tarafında bulunan aksiyon kamerasından almakta. 117 derecelik geniş açıya sahip olan aksiyon kamerası sadece video çekmek için kullanılabilmekte.

Android Pie işletim sistemi ile kutudan çıkan cihazda 3 .500 mAh'lik batarya bulunmakta. Bu batarya USB Type-C ile şarj olmakta ve 10 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini desteklemekte. Ayrıca Motorola One Action'da NFC ve Bluetooth 5.0 teknolojileri bulunmakta.

Motorola One Action Fiyatı

Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olan Motorola One Action'un yurt dışındaki resmi satış fiyatının 269 euro olacağı açıklandı. Cihazın ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor.