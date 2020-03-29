Motorola One Android Sürümü Yükseliyor

Dünyanın en büyük şirketlerinden olan Motorola, Google'ın Android One girişiminden önce ilk nesil Moto G de dahil olmak üzere saf Android deneyimi sunan birkaç akıllı telefon sunmuştu.

Şirket, Lenovo tarafından satın alındıktan sonra bile telefonları desteklemekten vazgeçmedi. Motorola One, Android 10 güncellemesini almaya başlamasıyla birlikte daha fazla değer kazandı.

Motorola One güncellemeleri genişliyor

Moto P30 Play modelinin uluslararası versiyonu olan Motorola One, Brezilya'da Android 10 güncellemesine zaten sahipti. Bu nedenle Brezilya kullanıcıları için pek bir şey değişmedi.

Xiaomi Mi A2 Lite'tan sonra Snapdragon 625 işlemciyle piyasaya sürülen ikinci telefon olan Motorola One, Android 8.1 Oreo ile çıkmış ve daha sonra Android Pie güncellemesi ile kullanıcıları adeta mest etmişti.

Şirket tarafından yüklenen Android güncellemesi Motorola One'a QPK30.54-22 sürüm numarasıyla ulaştı. Tüm kullanıcılara gönderilen güncelleme ayrıca Şubat 2020 güvenlik yamalarını da kendi içerisinde barındırıyor. Başka bir şirket olan Samsung firmasının Nisan 2020 yamalarını yayınladığı düşünüldüğünde Motorola'nın güncellemeyi geriden takip ettiği fark ediliyor.