Motorola One Hyper Tanıtıldı! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Motorola yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Gelin hep beraber tasarımı ile göz dolduran Motorola One Hyper'ın teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Motorola One Hyper Özellikleri

Motorola One Hyper, 6.5 inçlik Full HD+ çözünürlükte LCD ekrana sahip. Gücünü Qualcomm'un sekiz çekirdekli Snapdragon 675 yonga setinden alan One Hyper, 4 GB RAM'e ve 128 GB dahili depolama alanına sahip. Cihazın depolama alanı Micro SD kart yardımı ile 1 TB'a kadar artırılabilmekte.

Motorola One Hyper'ın arka tarafında 64 MP ve 8 MP olmak üzere iki adet kamera sensörü bulunmakta. Ön tarafta ise bir adet 32 megapiksellik kamera sensörü yer almakta. 4.000 mAh bataryaya sahip olan One Hyper, 45 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini desteklemekte.

Cihaz USB Type-C bağlantı portu üzerinden şarj oluyor ve Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkıyor.

Motorola One Hyper Fiyatı

Motorola One Hyper'ın fiyatının 399 dolar olduğu açıklandı. Akıllı telefonun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.