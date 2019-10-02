'Motorola One Macro'dan Yeni Sızıntı

Motorola One Macro’nun yakında resmi olarak tanıtılacağına dair söylentileri birkaç haftadır duyuyoruz. Fakat Motorola’dan yeni telefonu hakkında şimdiye kadar herhangi bir açıklama gelmedi.

One Macro’nun tasarımını gözler önüne seren birkaç görsel geçtiğimiz günlerde bir Suudi bayisi tarafından sızdırılmıştı.

Suudi bayisinin internet sitesinde paylaşılan sızıntı görsellerinde, One Macro’nun siyah-mavi renklerden oluşan tasarımı görülüyordu. Bugün ise telefonun mor renkli bir versiyonunu gösteren yeni bir render görseli daha sızdırıldı.

Yeni görsele göre Motorola One Macro’da çentikli ekran tasarımı tercih edilmiş ve telefonda ince çerçeveler kullanılmış. Cihazın arka kısmında bir adet parmak izi okuyucu ve biri makro kamera olmak üzere üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Hatta kameraların hemen yanında ‘Makro Lazer AF’ yazan küçük bir metin olduğunu da görebilirsiniz.

Bu görselden çıkarabileceğimiz diğer detaylar olarak ise, telefonun sağ tarafında bir güç tuşu ve ses ayar tuşunun, telefonun üst kısmında da 3.5 mm’lik bir kulaklık girişinin bulunduğunu söyleyebiliriz.

Motorola One Macro’nun önümüzde hafta Hindistan’da tanıtılması bekleniyor.