Motorola One Macro Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Motorola One Macro tanıtıldı! Orta segmentte iddialı özellikleri ve kamera yetenekleri ile dikkatleri çeken modelin özellikleri ve fiyatı haberimizde!

Motorola One Macro Özellikleri

One Macro, isminden de anlaşılabileceği gibi kamera yetenekleri ve özellikle makro çekim becerileri ile öne çıkıyor. 2 MP çözünürlüğünde 1.75µm piksel makro kamera ile birlikte gelen model, makro çekimler sırasında görüntü işlemeye gerek duymadan doğal bokeh efekti sunar.

Normal çekimler için 13 MP çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ana kamera ile gelen One Macro, Full HD çözünürlükte 60 fps video kaydı yapabiliyor. Bununla birlikte portre çekimler için 2 MP çözünürlüğünde derinlik algısı sensörünün bulunduğunu ancak telefotoya yer verilmediğini belirtelim.

Ön tarafa geçersek 6,2 inç boyutunda 720 x 1520 piksel damla çentikli bir ekran bizleri bekliyor. LCD panele sahip bu ekranın en-boy oranı ise 19:5:9 olarak açıklanıyor. Damla çentiğin içerisindeki kamera ise 8 MP çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip.

Temel bileşenlere bakarsak One Macro, gücünü Helio P70 işlemciden alıyor. Bu işlemcinin Snapdragon 675 ile benzer performanslar sunduğunu söyleyebiliriz. 4 GB RAM ve 64 GB depolama ile desteklenen bu telefon, Micro SD kart ile daha geniş bir hafızaya sahip olabiliyor. Tüm bunları yaparken 4,000 mAh bataryadan destek alan model, 10W şarj desteğine sahip.

Motorola One olarak adlandırılmasına karşın bu modelin Android One programına dahil olmadığını ve Android Pie ile kutudan çıktığını belirtelim. En az bir yıl ana güncelleme sözünün ve iki yıl güvenlik güncellemesi sözünün verildiği telefon, daha fazla sayıda da güncelleme alabilir.

Motorola One Macro Fiyatı

Motorola One Macro ilk olarak Hindistan üzerinde satışa sunulacak. Bölgesel fiyatı 140 dolar olarak açıklanan modelin 24 Ekim tarihinde düzenlenecek küresel lansman ile birlikte Amerika, Latin Amerika ve Avrupa'da satışa sunulacağını belirtelim. Yeni modelin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı ise bilinmiyor.