Son zamanlarda zorlu dönemlerden geçen Motorola, yeni modelini çok kısa bir süre sonra duyuracak. Motorola One Macro tanıtım tarihi belli oldu.

Motorola One Macro 9 Ekim Tarihinde Tanıtılacak!

Özellikle kamera tarafında iddialı özelliklerle gelmesi beklenen ve adından da anlaşılabileceği gibi üst düzey makro çekim yeteneklerine sahip olacağı iddia edilen Motorola One Macro, 9 Ekim tarihinde tanıtılarak resmiyet kazanacak.

2 MP çözünürlüğünde 1/5" makro kamera, 2 MP derinlik algısı sensörü ve 13 MP ana kameraya sahip olacak olan model, şirketin orta segmentteki önemli bir oyuncusu olacak. Helio P60 işlemciden gücünü alacak olan One Macro, bu işlemciyi 2 GB / 3 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesi ile destekleyecek.

6.1 inç boyutundaki ekranın damla çentiğinde ise 8 MP ön kamera bulunacak.

Şu an için yeni model hakkında bilinen detaylar kesin olmasa da, sızıntıların oldukça güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Şirketin yeni modelini tanıtmasına yalnızca saatler kaldığını düşünürsek, çok kısa bir süre sonra kesin özelliklerle karşılaşacağız.