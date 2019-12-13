Motorola One Power, Android 10 Güncellemesi Almaya Başladı!

Motorola'nın yeni modeli One Power, Android'in yeni versiyonu Android 10 güncellemesini almaya başladı.

Dünya'da en çok kullanılan mobil işletim sistemlerinden birisi olan Android'in yeni versiyonu olan Android 10, birçok marka tarafından dağıtılıyor veya dağıtılmaya hazırlanılıyor. Android'in yeni versiyonu Android 10'un yeni olan birçok akıllı telefon modeline gelmesi bekleniyorken Motorola bu konuda bir adım attı bile.

Motorola'nın yeni modeli Motorola One Power'dan daha önce aldığımız bilgiler, cihazın Android 10 güncellemesini 10 Aralık'tan itibaren alacağını belirtiyordu. Bu bilgi doğrulandı. Motorola, 10 Aralık'tan itibaren güncellemeyi dağıtmaya başladı. Tüm cihazlara güvenli bir şekilde gelmesi için bu işin bir sürece yayılacağını açıklayan şirket, güncellemenin en geç 10 Ocak'ta tüm cihazlarda olacağını belirtti.

Motorola One Power, 10 Aralık - 10 Ocak tarihleri arasında Andorid 10 güncellemesine sahip olacak. Bakalım Motorola'dan sonra hangi modeller veya şirketler harekete geçecek?