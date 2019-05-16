Motorola One Vision Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Motorola yeni akıllı telefonunu tanıttı. Sizler için Motorola One Vision'un tüm teknik özelliklerini ve fiyatını derledik.

Motorola One Vision Özellikleri

Motorola One Vision, 6.3 inçlik Full HD+ çözünürlük sunan bir ekrana sahip. 3500 mAh'lik bir bataryadan gücünü alan cihaz, Samsung'un Exynos 9609 işlemcisini üzerinde barındırıyor. 4 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi bulunan One Vision, 15 watt'lık hızlı şarj desteğine ve USB Type-C bağlantıya sahip.

Motorola One Vision'un sol üst köşesinde delikli bir kamera sensörü bulunmakta. Bu sensör 25 megapiksel çözünürlüğe sahip. Cihazın arka tarafında yapay zeka destekli iki adet kamera mevcut. Bu kameralar: 48 megapiksel f/1.7 ana kamera ve 5 megapiksel f/2.2 portre fotoğraflar için yardımcı kamera. Cihazın parmak izi okucusu da arka tarafa konumlandırılmış.

Motorola One Vision Fiyatı

Android Pie ile gelecek olan Motorola One Vision, bu ay içerisinde 300 eurodan satışa sunulacak.

Sizler Motorola One Vision hakkında neler düşünüyorsunuz? Cihaz sizce fiyatını hak ediyor mu? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!