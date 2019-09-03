Motorola One Zoom'un Geekbench Skoru Belli Oldu

Motorola'nın çok yakında tanıtacağı yeni akıllı telefon modeli Motorola One Zoom hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Motorola One Zoom'un Geekbench skoru ortaya çıktı.

IFA 2019'da tanıtılması beklenen Motorola One Zoom, Geekbench'de tek bir çekirdek için 2.381, çoklu çekirdekler için 6.551 puana ulaştı. Bu puan Samsung Galaxy A70 veya Redmi Note 7 Pro gibi diğer Snapdragon 675 akıllı telefonlarla hemen hemen aynı.

Yayınlanan liste aynı zamanda cihazın 4 GB RAM ile donatıldığını ve Android Pie'da çalıştığını gösteriyor. Bu da demek oluyor ki Motorola One Zoom Android 10 işletim sistemi yerine Android 9 Pie işletim sistemi ile çıkacak.

Cihaz Android 10 işletim sistemine büyük ihtimal ile güncelleme ile sahip olacak. Çok yakında piyasaya çıkacak olan akıllı telefon 6.4 inçlik AMOLED ekran ile gelecek.

Gelen sızıntılara göre Motorola One Zoom'un ön kamerası 25 megapiksel olacak. 4.000 mAh batarya ile gelmesine kesin gözüyle bakılan One Zoom'un 18 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği söylenmekte.

Son olarak cihazın 399 Euro'dan satışa sunulacağı bilgisi bulunmakta. Motorola One Zoom hakkında gelen sızıntılar şimdilik bu kadar. Akıllı telefon hakkında sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!