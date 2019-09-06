Motorola One Zoom Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Motorola yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Gelin hep beraber Motorola One Zoom'un teknik özelliklerine yakından bakalım.

Motorola One Zoom Özellikleri

Motorola One Zoom, 6.4 inçlik OLED ekrana sahip. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 675 yonga setinden alan cihazda 4GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı bulunmakta. Cihaz ekrandan parmak izi okuma teknolojisine sahip.

Cihazın ön tarafında bir adet 25 megapiksellik kamera sensörü bulunmakta. Akıllı telefonun arka tarafında ise dört adet kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri sırasıyla şu şekilde: 48 megapiksel ana, 16 megapiksel geniş açı, 8 megapiksel telefoto ve 5 megapiksel portre fotoğraflar için derinlik sensörü. Cihaz 10x hibrid ve 3x optik zoom yapabilmekte.

4,000 mAh bataryadan beslenen Motorola One Zoom, 15 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini desteklemekte. Cihaz USB Type-C portu üzerinden şarj olmakta ve 3.5mm'lik jack girişine sahip. Motorola One Zoom'da iki adet SIM ve bir adet microSD kart desteği bulunmakta.

Motorola One Zoom Fiyatı

Motorola One Zoom'un yurt dışında 400 eurodan satışa çıkacağı bilgisi açıklandı. Akıllı telefonun ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor.