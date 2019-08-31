Motorola One Zoom’un Özellikleri Belli Oldu

Motorola One Zoom ile ilgili daha önce de birkaç sızıntı olmuştu. Dolayısıyla telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağını zaten biliyoruz. Cihazın birkaç özelliğini de biliyorduk ancak son sızıntıyla birlikte cihazın teknik özelliklerinin neredeyse tamamı ortaya çıkmış oldu.

Gücünü Snapdragon 675 yonga setinden alan Motorola One Zoom’da 4GB RAM bulunuyor. 128GB depolama alanı sunulan telefon, Android Pie işletim sistemiyle geliyor. Ancak bu cihazın Android One programının bir parçası olmayacağını ve derin Alexa entegrasyonuyla geleceğini hatırlatalım.

One Zoom, 6.4 inç 19:9 FHD+ Super AMOLED ekrana sahip olacak ve ekranın içerisinde bir dahili parmak izi okuyucu bulunacak. Ayrıca f/2.0 diyafram açıklığına sahip 25 MP selfie kamerası için ekranın üst kısmında küçük bir açıklık da yer alıyor.

Telefonun arka kısmında ise, Dual OIS ve 48 MP bir kamera ile birlikte dörtlü kamera kurulumunun yer aldığını görüyoruz. Ana kamera 30 FPS’te 4K çözünürlüğünde video kaydı ve 60 FPS’te 1080p çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyor.

48 MP kameraya 16 MP ultra geniş açılı bir kamera ile 3x optik ve 5x hibrit zoom özellikleri sunan 8 MP telefoto kamerası eşlik ediyor. Dördüncü kamera modülü ise muhtemelen bir derinlik sensörü olacak.

190 gram ağırlığındaki Motorola One Zoom, P2i nano kaplamayla, 18W hızlı şarj desteğiyle ve 4.000 mAh batarya ile gelecek.

Motorola One Zoom’un fiyat etiketi 399 euro (yaklaşık 2.560 TL) olacak ve Motorola, One Pro adı altında cihazın bir Android One versiyonunu daha satışa sunacak.