Motorola tarafındaki sızıntılar, şirketin yeni nesil katlanabilir telefon modeli Razr 2 üzerinde çalıştığını işaret ediyor. Mevcut modelden bir ders çıkarması beklenen şirketin yeni modelle birlikte kullanıcılara iyi bir teklif sunması beklenirken Motorola Razr 2 çıkış tarihi sızdırıldı.

Motorola Razr 2 Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Motorola Razr geçtiğimiz senenin en çok beklenen akıllı telefonlarından birisi idi. Öte taraftan şirketin attığı üç yanlış adım, modelin çok önemli bir başarısızlıkla sonuçlanmasına yol açtı:

- Yüksek fiyat etiketi.

- Yüksek fiyat etiketine karşın orta sınıf teknik özellikler.

- Rakiplerindeki gelişmelere ayak uyduramaması.

Şimdi, şirketin bu hatalarından bir ders çıkardığı ve iddialı bir modelle karşımıza çıkmaya hazırlandığı ifade ediliyor. Razr 2 olarak adlandırılacağı iddia edilen yeni modelin 9 Eylül 2020 tarihinde düzenlenecek çevrim içi bir etkinlik sırasında tüketicilerle buluşması bekleniyor.

Mevcut nesil modelin iyileştirmeye açık pek çok noktası olduğunu göz önüne alırsak, yeni modelin mevcut modeldeki birtakım dezavantajlara odaklanacağını düşünebiliriz. Öyle ki, bunlardan çok fazla sayıda var.

Razr 2019 diğer premium segment akıllı telefonlardan yüzde 50 oranında daha pahalı olmasına rağmen hayal kırıklığı yaratan Snapdragon 710 işlemci ile kutudan çıktı. Yeni modelde orta sınıf işlemciden, amiral olmasa da, orta - üst sınıf işlemciye geçiş yapılması bekleniyor. Buna ek olarak modeldeki 128 GB depolama alanının artmasını, 2,510 mAh kapasitesindeki komik bataryanın büyümesini ve daha başarılı kameralarla gelmesini de isteriz.