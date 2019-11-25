Motorola Razr 2 için İlk Sızıntılar Gelmeye Başladı

Motorola Razr modeli henüz yeni tanıtılmış ve satışa dahi sunulmamış olsa da, Motorola Razr 2 için ilk sızıntılar gelmeye başladı.

Motorola Razr 2 Nasıl Olacak?

Az önce de belirttiğimiz gibi, henüz Motorola Razr'ı bile satın almak mümkün değil. Üstelik 1.500 dolar fiyat etiketini düşününce almak pek de mantıklı olmayabilir. Ancak Motorola, en az iki yeni özelliğe sahip ikinci ve haliyle daha iyi bir model planlıyor olabilir. En azından patentler bunları gösteriyor.

21 Kasım tarihinde onaylanan ve LetsGoDigital tarafından tespit edilen yeni patent, güncel nesil ile benzeyen ama bazı önemli farkları barındıran bir cihazı gösteriyor. Öncelikle ekran içi parmak izi sensörü için ekranda bir işaret görüyoruz. Bu hem kapladığı alan bakımından hem de güncel teknolojiler açısından mantıklı bir adım olur.

Güncel model parmak izi okuyucusunu alt taraftaki kalın panelde saklıyor.

Bununla birlikte bir diğer özellik ise ekranın kenarlarına konumlandırılan sekiz sensör. Her iki tarafta dört adet bulunan bu sensörler, ekran açık ya da kapalı fark etmeksizin erişilebilen ve muhtemelen özelleştirilebilir yapıda düğmeler olarak kullanılacak.

Temelde çok sayıda kısayol ve hızlı ayar geçişine izin verebilir. Ancak bunun kafa karıştırıcı bir hal alması için yeterli sayıda olduklarını söylemek de mümkün. Yine de bu gelişmelerin bir patentten ibaret olduğunu ve kesinlikle göreceğimiz anlamına gelmediğini belirtelim. Alınan patentler daha çok markanın bu yönde bir ilgisi olduğunu işaret eder ve çoğu zaman gerçeğe dönüşmeyebilir.