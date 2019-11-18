Motorola Razr 2019 Avrupa Fiyatı Sızdırıldı

Motorola'nın geçtiğimiz aylarda tanıttığı ancak fiyatını açıklamadığı katlanabilir akıllı telefon modeli hakkında bir sızıntı geldi. Motorola Razr 2019 fiyatı ortaya çıktı. Merakla beklenen Motorola Razr'nin fiyatı hakkındaki son gelişmeleri sizin için derledik.

Motorola Razr 2019 Ne Kadar Olacak?

Eşsiz bir tasarıma sahip olan Motorola Razr'nin Avrupa fiyatının 1860 dolar civarında olacağı konuşuluyor. Gelen raporlara göre Motorola Razr, 24 Ocak'ta İsveç'de satışa sunulacak. Akıllı telefonun fiyatı hala netleşmiş değil.

Kullanıcılar Motorola Razr 2019 modelini merakla beklemekte. Motorola Razr 2019, 6.2 inç pOLED ekrana sahip. Cihazda bir adet 2.7 inçlik gOLED ekran da bulunmakta. Bu küçük ekran sayesinde cihaza gelen bildirimleri kolaylıkla görebilmekte.

Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 710 yonga setinden alan Razr'de 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunmakta. Akıllı telefonun arka tarafında 16 megapiksellik f/1.7 diyafram açıklığına sahip ana kamera sensörü yer almakta.

Motorola Razr 2019'un ön tarafında 5 megapiksellik kamera sensörü yer almakta. 15 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini destekleyen cihazda 2510 mAh batarya bulunuyor.