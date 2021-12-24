Motorola Razr 3 Çıkış Tarihi Belli Oldu
Motorola, ufukta yeni bir katlanabilir telefon modeli olduğunu duyurdu. Peki Motorola Razr 3 çıkış tarihi ne zaman?
Son dönemlerde çok sayıda üretici katlanabilir telefon sektörüne daha yakından ilgi göstermeye başladı. Bu kapsamda 2019 yılında ilk katlanabilir telefonu Razr ile karşımıza çıkan Motorola, ufukta yeni bir model olduğunu duyurdu. Peki Motorola Razr 3 ne zaman çıkacak?
Motorola Razr 3 Çıkış Tarihi Ne Zaman?
Lenovo Mobile Business China Genel Müdürü Chen Jin tarafından sosyal medya kanalları üzerinde yapılan açıklamaya göre Motorola, önümüzdeki sene içerisinde yeni bir katlanabilir telefon modeli ile kullanıcıların karşısına çıkacak. 2019 yılında ilk katlanabilir telefon modeli Razr ile kullanıcıların karşısına çıkan şirket, 2020 yılında serinin ikinci nesil üyesini satışa sunmuştu.
Şimdi, aradan geçen bir senenin ardından, ufukta yeni bir model olduğunu öğreniyoruz. Jin bu konuda net açıklamalar yapmaktan kaçınsa da yeni modelin daha güçlü bir performansa, daha modern bir görünüme ve özelleştirilmiş bir arayüze sahip olacağını dile getirdi.
Motorola Razr 2020 Özellikleri Neler?
- Ekran Boyutu: 6.2 inç
- Ekran Teknolojisi: P-OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 2.142 x 876 (HD+)
- Piksel Yoğunluğu: 373 ppi
- Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz
- Ekran Koruma Teknolojisi: ?
- Ekran Parlaklığı: ?
- 2. Ekran Boyutu: 2.7 inç
- 2. Ekran Teknolojisi: OLED
- 2. Ekran Çözünürlüğü: 800 x 600
- 2. Ekran Piksel Yoğunluğu: 370 ppi
- İşlemci: Snapdragon 765G
- İşlemci Çekirdekleri (Qualcomm): 8 Çekirdek (1x 2.40 GHz A76, 1x 2.00 GHz A76, 6x 1.80 GHz A55)
- Grafik İşlemci: Adreno 620
- Bellek: 8 GB RAM
- Bellek Birimi: ?
- Depolama: 256 GB
- Depolama Birimi: ?
- Arka Kamera: 48 MP
- Video Kaydı: 4K 30 FPS / Full HD 60 FPS
- Görüntü Sabitleme: OIS + EIS
- Ön Kamera: 20 MP
- Hücresel: 5G / LTE
- Wi-Fi: Wi-Fi 5 - 802.11 a/b/g/n/ac
- Bluetooth: Bluetooth 5.1
- NFC: Var
- Kızılötesi: Yok
- Güvenlik: Parmak İzi Sensörü (Arka Kapakta)
- Suya Dayanıklılık: Sadece Sıçramalara Karşı
- Batarya Kapasitesi: 2.800 mAh
- Kablolu Şarj: 15W
- Kablosuz Şarj: Yok
- Kablosuz Ters Şarj: Yok
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Peki siz Motorola Razr 3 modelinden neler bekliyorsunuz? Sizce yeni nesil modelde, mevcut nesildeki hangi eksiklikler giderilmeli? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.
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