Motorola Razr 3 Çıkış Tarihi Belli Oldu

Son dönemlerde çok sayıda üretici katlanabilir telefon sektörüne daha yakından ilgi göstermeye başladı. Bu kapsamda 2019 yılında ilk katlanabilir telefonu Razr ile karşımıza çıkan Motorola, ufukta yeni bir model olduğunu duyurdu. Peki Motorola Razr 3 ne zaman çıkacak?

Motorola Razr 3 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Lenovo Mobile Business China Genel Müdürü Chen Jin tarafından sosyal medya kanalları üzerinde yapılan açıklamaya göre Motorola, önümüzdeki sene içerisinde yeni bir katlanabilir telefon modeli ile kullanıcıların karşısına çıkacak. 2019 yılında ilk katlanabilir telefon modeli Razr ile kullanıcıların karşısına çıkan şirket, 2020 yılında serinin ikinci nesil üyesini satışa sunmuştu.

Şimdi, aradan geçen bir senenin ardından, ufukta yeni bir model olduğunu öğreniyoruz. Jin bu konuda net açıklamalar yapmaktan kaçınsa da yeni modelin daha güçlü bir performansa, daha modern bir görünüme ve özelleştirilmiş bir arayüze sahip olacağını dile getirdi.

Motorola Razr 2020 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.2 inç

6.2 inç Ekran Teknolojisi: P-OLED

P-OLED Ekran Çözünürlüğü: 2.142 x 876 (HD+)

2.142 x 876 (HD+) Piksel Yoğunluğu: 373 ppi

373 ppi Ekran Yenileme Hızı: 60 Hz

60 Hz Ekran Koruma Teknolojisi: ?

? Ekran Parlaklığı: ?

? 2. Ekran Boyutu: 2.7 inç

2.7 inç 2. Ekran Teknolojisi: OLED

OLED 2. Ekran Çözünürlüğü: 800 x 600

800 x 600 2. Ekran Piksel Yoğunluğu: 370 ppi

370 ppi İşlemci: Snapdragon 765G

Snapdragon 765G İşlemci Çekirdekleri (Qualcomm): 8 Çekirdek (1x 2.40 GHz A76, 1x 2.00 GHz A76, 6x 1.80 GHz A55)

8 Çekirdek (1x 2.40 GHz A76, 1x 2.00 GHz A76, 6x 1.80 GHz A55) Grafik İşlemci: Adreno 620

Adreno 620 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Bellek Birimi: ?

? Depolama: 256 GB

256 GB Depolama Birimi: ?

? Arka Kamera: 48 MP

48 MP Video Kaydı: 4K 30 FPS / Full HD 60 FPS

4K 30 FPS / Full HD 60 FPS Görüntü Sabitleme: OIS + EIS

OIS + EIS Ön Kamera: 20 MP

20 MP Hücresel: 5G / LTE

5G / LTE Wi-Fi: Wi-Fi 5 - 802.11 a/b/g/n/ac

Wi-Fi 5 - 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth: Bluetooth 5.1

Bluetooth 5.1 NFC: Var

Var Kızılötesi: Yok

Yok Güvenlik: Parmak İzi Sensörü (Arka Kapakta)

Parmak İzi Sensörü (Arka Kapakta) Suya Dayanıklılık: Sadece Sıçramalara Karşı

Sadece Sıçramalara Karşı Batarya Kapasitesi: 2.800 mAh

2.800 mAh Kablolu Şarj: 15W

15W Kablosuz Şarj: Yok

Yok Kablosuz Ters Şarj: Yok

Peki siz Motorola Razr 3 modelinden neler bekliyorsunuz? Sizce yeni nesil modelde, mevcut nesildeki hangi eksiklikler giderilmeli? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.