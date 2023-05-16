Motorola Razr 40 Ultra Çıkış Tarihi Belli Oldu

Google'ın da giriş yapmasıyla birlikte katlanabilir telefonlar dünyası, artık büyük markaların da kendilerini göstermeye başladığı bir alana dönüştü. Samsung ile birlikte uzun süredir kendi katlanabilir telefonlarını üreten Motorola, iddialı isimlerden biri. Firmanın yeni telefonları Motorola Razr 40 ve Motorola Razr 40 Ultra için çıkış tarihi açıklandı.

Samsung Z Flip'e benzer bir şekilde dikey olarak katlanan Razr 40 Ultra, 1 Temmuz tarihinde raflarda yerini alacak.

Motorola Razr 40 Ultra Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

İşlemci: Snapdragon 8+ Gen1

Snapdragon 8+ Gen1 Bellek: 12 GB

12 GB Depolama: 512 GB

Firma tarafından bugün yayınlanan tanıtım videosunda ilk defa resmi olarak telefonun geleceği doğrulandı. "Senaryoyu çevir" notuyla paylaşım yapan Motorola, Razr 40 Ultra modeli için 1 Temmuz tarihini gösterdi.

Henüz Motorola Razr 40 Ultra özellikleri hakkında resmi açıklama yapılmamış olsa da elde edilen bazı bilgilere göre telefon gücünü Snapdragon 8+ Gen1 yonga setinden alacak.

Razr 40 ve Razr 40 Ultra olmak üzere iki farklı modelle kullanıcıların beğenisine sunulacak olan telefonlarda üç farklı renk seçeneği yer alacak. Razr 40'ın Ultra modele kıyasla daha uygun bir fiyatla satışa çıkması bekleniyor.